TEMAS DE HOY:
Crimen en Guayaramerín Sebastián Marset precursores

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Cristiano Ronaldo se cae de la convocatoria de Portugal para amistosos con México y EE. UU.

La selección lusa anunció su nómina de convocados sin Cristiano Ronaldo para enfrentar a México y Estados Unidos en partidos amistosos.

EFE

20/03/2026 9:35

Cristiano Ronaldo en un partido con la selección de Portugal. Foto: redes sociales.
Portugal.

Escuchar esta nota

Cristiano Ronaldo, de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada este viernes por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.



En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol, ubicada en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez anunció a los 27 convocados "más uno", en referencia al fallecido Diogo Costa.



Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).EFE
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD