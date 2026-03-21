Nuevos vocales garantizan desarrollo de las elecciones subnacionales

A pocos días de las Elecciones Subnacionales 2026, el presidente Rodrigo Paz designó mediante decretos a cuatro nuevos vocales delegados electorales en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Santa Cruz, en medio de ajustes en la estructura del Órgano Electoral.

En La Paz, el nuevo vocal es Juan Carlos Berrios, exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia; en Pando fue designada Giovanna Mabel Sangüeza; en Chuquisaca, Jhonny Heredia; y en Santa Cruz, Yajaira San Martín, exvocal del Tribunal Supremo Electoral.

Asumen funciones en plena etapa electoral

Tras su posesión, el vocal designado para La Paz, Juan Carlos Berrios, señaló que su principal tarea será incorporarse de inmediato al trabajo del Tribunal Electoral Departamental para coadyuvar en la organización del proceso.

“Es una gran responsabilidad, vamos a coordinar y ver cómo se está llevando adelante este proceso electoral”, afirmó.

Destacó además que La Paz era el único departamento que aún no contaba con vocales, lo que refuerza la importancia de su designación en esta etapa clave.

Garantizan resultados y transparencia

Por su parte, la vocal designada en Santa Cruz, Yajaira San Martín, aseguró que el proceso electoral contará con mecanismos que garantizan transparencia y acceso a la información para la ciudadanía.

Indicó que el sistema de resultados preliminares permitirá conocer tendencias la misma noche de la votación.

“A las 9 de la noche del 22 de marzo la ciudadanía podrá conocer resultados con un margen de error menor al 3%”, explicó.

Llamado a participar

Las nuevas autoridades electorales coincidieron en invitar a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral del 22 de marzo, resaltando la importancia del voto para la democracia.

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