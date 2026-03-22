YPFB inicia pago de compensación a afectados por la gasolina: ¿cuál es el plazo para registrarse?

El Servicio de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) inició este sábado el pago a los primeros registros que completaron correctamente el proceso y la evaluación técnica correspondiente.

Las autoridades recordaron que el sistema estará habilitado hasta el 31 de marzo de 2026 para la mayoría de los casos, mientras que los casos especiales tendrán plazo hasta el 30 de abril de 2026.

“Cumplimos contigo”, señaló el SREC, destacando su compromiso de agilizar los pagos y garantizar que los beneficiarios reciban los recursos de manera oportuna. Se recomienda a los usuarios verificar que sus datos y documentación estén completos para evitar retrasos en la entrega.

El programa busca asegurar que todas las personas que cumplan con los requisitos accedan a los beneficios establecidos dentro del plazo previsto.

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