Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 20 de marzo en Bolivia

Este viernes 20 de marzo, el mercado informal de divisas en Bolivia mostró un comportamiento con ligeras variaciones, pero mantuvo una tendencia de estabilidad hacia el final de la tarde. Los principales monitores digitales del país coinciden en que la moneda extranjera se ha consolidado en la franja de los Bs 9,30, operando con una brecha marcada respecto al tipo de cambio oficial.

Según los datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense cerró el día con un valor de Bs 9,30 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

Datos del portal especializado dolarboliviahoy.com

La jornada para este medidor comenzó a las seis de la mañana con una compra de Bs 9,31 y una venta de Bs 9,27. Al llegar el mediodía, el precio se ajustó levemente, situándose en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,29 para la venta, manteniendo esa estabilidad hasta el cierre.

Por su parte, la plataforma de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net reflejó una tendencia similar al finalizar el día, fijando su última actualización en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta.

La plataforma de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net

Este portal inició la mañana con una cotización de Bs 9,31 (compra) y Bs 9,28 (venta). Sin embargo, registró un movimiento interesante a mediodía, cuando el precio descendió temporalmente hasta los Bs 9,26 tanto para la compra como para la venta, recuperando su valor en las horas posteriores hasta alcanzar el precio de cierre reportado.

En líneas generales, el mercado paralelo cierra la semana sin saltos bruscos de último momento, aunque persiste la diferencia significativa frente a la cotización del sistema financiero formal. Los usuarios y comerciantes mantienen su atención en estas cifras, que sirven de referencia para las transacciones diarias en el sector informal.

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