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Economía

Inspección confirma que proyecto DOMO OSO-X3 está fuera de Tariquía

El Tribunal Agroambiental verificó la ubicación del pozo exploratorio, aunque la inspección se realizó de manera parcial.

Juan Marcelo Gonzáles

20/03/2026 19:42

Foto: Inspección de Tariquía (YPFB)
Tarija

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Una inspección judicial realizada por el Tribunal Agroambiental determinó que el proyecto exploratorio DOMO OSO-X3 se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, según el informe oficial tras la verificación en campo.

La diligencia se llevó a cabo de manera parcial en el área prevista para el desarrollo del proyecto, debido a que no fue posible acceder al camino principal contemplado en la planificación.

Verificación del área del proyecto

Durante la inspección, la autoridad judicial logró constatar la ubicación proyectada de la planchada del pozo, confirmando que esta no se encuentra dentro del área protegida de Tariquía.

Este punto fue uno de los principales aspectos evaluados en la diligencia, considerando la sensibilidad ambiental de la zona.

Limitaciones en la inspección

Sin embargo, no se pudo verificar el camino de acceso al proyecto, ya que actualmente no existe una vía abierta hacia el lugar.

Esta situación se debe a que aún no se han iniciado actividades operativas en la zona, lo que impidió una revisión completa del área.

Uso de ruta alternativa

Para llegar al punto inspeccionado, la comitiva utilizó un camino alternativo que ya presentaba intervenciones previas.

Según el informe, esta ruta no forma parte del proyecto ni está contemplada en la Licencia Ambiental, y sus condiciones existían antes del ingreso de la empresa operadora.

Contexto del proyecto

El proyecto DOMO OSO-X3 ha generado expectativa y debate debido a su cercanía con la Reserva de Tariquía, una de las áreas protegidas más importantes del país.

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