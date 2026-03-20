Santa Cruz firma acuerdo con Brasil para abrir ruta al Atlántico

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, firmó este viernes un acuerdo con autoridades de Brasil para la construcción y pavimentación de la carretera de integración Santa Cruz–Mato Grosso, un proyecto de aproximadamente 148 kilómetros que apunta a fortalecer la conexión comercial hacia el Atlántico.

El convenio establece la vinculación del corredor fronterizo entre Bolivia y Brasil, conectando la carretera MT-199, en el estado de Mato Grosso, con la ruta hacia San Ignacio de Velasco, en territorio cruceño.

Pese al anuncio, el acuerdo se encuentra en una etapa preliminar, ya que contempla principalmente la realización de estudios técnicos y la gestión de financiamiento, sin que hasta el momento se hayan precisado plazos de ejecución ni inversión estimada.

Según lo informado, ambas partes se comprometieron a impulsar acciones coordinadas para viabilizar la obra, incluyendo el análisis técnico y la búsqueda de recursos.

Desde la Gobernación, se destacó que la carretera podría abrir nuevas rutas para la exportación boliviana a través de puertos del norte brasileño.

“Es el principio de una serie de gestiones que buscan integración comercial (…) y el anhelado sueño de que desde Santa Cruz, Bolivia comience a mirar al Atlántico”, afirmó Camacho.

El proyecto también busca consolidar a Santa Cruz como un eje logístico, en un contexto donde el sector productivo demanda mejores alternativas de transporte para reducir costos y tiempos de exportación.

El acto que se realizó de manera virtual contó con la presencia de secretarios, asambleístas, parlamentarios, agropecuarios, y representantes de la Cainco. Mientras que por parte de Brasil participaron el ministro de Agricultura y Ganadería Carlos Fávaro, el secretario de la Casa Civil del Estado de Mato Grosso, Fabio Paulino García, entre otros.

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