TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Fuerzas Armadas Marcelo Arce

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Rutas con desvíos y cierres: el reporte actualizado de transitabilidad en Bolivia para este sábado

El informe del 21 de marzo detalla el estado de carreteras en varias regiones, con tramos en construcción, restricciones vehiculares y sectores intransitables.

Red Uno de Bolivia

21/03/2026 8:27

Foto: Imagen referencial de trabajos en vía /ABC Carreteras.

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó su más reciente reporte de transitabilidad correspondiente al 21 de marzo de 2026, en el que detalla el estado de varias rutas de la Red Vial Fundamental en el país.

El informe advierte sobre tramos transitables con desvíos, sectores con restricción vehicular y al menos una vía no transitable, por lo que recomienda a los conductores tomar precauciones.

Tramos con desvíos

En el departamento de Pando, los sectores Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran transitables, aunque con desvíos debido a trabajos en construcción. Las autoridades recomiendan circular con precaución.

Restricciones vehiculares

En Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande está bajo evaluación y presenta restricción vehicular.

En Cochabamba, en la ruta Llavini – Bombeo, se estableció una restricción de circulación en horarios específicos, entre las 09:00 y 14:30.

Tramo no transitable

El reporte señala que en Santa Cruz, en el sector San Lorenzo – Salinas, la vía se encuentra no transitable debido a una inundación en el puente San Miguelito.

Recomendaciones

La ABC instó a la población a informarse mediante sus canales oficiales y recordó que cuenta con un servicio de atención para emergencias. Además, reiteró que continúa trabajando en la rehabilitación y mantenimiento de la red vial en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:55

La otra señorita oh

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD