Rutas con desvíos y cierres: el reporte actualizado de transitabilidad en Bolivia para este sábado

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) publicó su más reciente reporte de transitabilidad correspondiente al 21 de marzo de 2026, en el que detalla el estado de varias rutas de la Red Vial Fundamental en el país.

El informe advierte sobre tramos transitables con desvíos, sectores con restricción vehicular y al menos una vía no transitable, por lo que recomienda a los conductores tomar precauciones.

Tramos con desvíos

En el departamento de Pando, los sectores Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran transitables, aunque con desvíos debido a trabajos en construcción. Las autoridades recomiendan circular con precaución.

Restricciones vehiculares

En Beni, el tramo Santo Domingo – Monte Grande está bajo evaluación y presenta restricción vehicular.

En Cochabamba, en la ruta Llavini – Bombeo, se estableció una restricción de circulación en horarios específicos, entre las 09:00 y 14:30.

Tramo no transitable

El reporte señala que en Santa Cruz, en el sector San Lorenzo – Salinas, la vía se encuentra no transitable debido a una inundación en el puente San Miguelito.

Recomendaciones

La ABC instó a la población a informarse mediante sus canales oficiales y recordó que cuenta con un servicio de atención para emergencias. Además, reiteró que continúa trabajando en la rehabilitación y mantenimiento de la red vial en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas.

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