Atención viajeros: derrumbes obligan a habilitar rutas alternas a los Yungas

Las salidas desde la Terminal Minasa hacia el norte del departamento presentan restricciones y modificaciones en sus rutas debido a los derrumbes ocasionados por las lluvias registradas en los últimos días.

“Las salidas están normales tanto a Nor Yungas como a Sud Yungas, pero se han presentado algunos derrumbes, especialmente a la altura de Puente Villa”, informó la encargada de Tránsito, Juana Hidalgo.

Según el reporte, el principal incidente se registró en la vía hacia Sud Yungas, afectando las rutas hacia Chulumani y sectores aledaños, lo que obligó a habilitar caminos alternos para garantizar la transitabilidad.

“Los minibuses están tomando rutas alternas por Coroico para poder llegar a destino”, explicó.

Las autoridades indicaron que maquinaria pesada ya trabaja en la zona afectada para retirar el material y restablecer el tránsito normal. Sin embargo, mientras continúan las labores, se recomienda a los conductores extremar precauciones.

“Se pide a los choferes reducir la velocidad y portar el equipo necesario para viajes en estas condiciones”, añadieron.

Pese a que las rutas continúan habilitadas, las salidas desde la terminal están restringidas principalmente a vehículos pequeños, debido al deterioro de la vía.

Las instituciones competentes continúan evaluando la situación, mientras la población y transportistas demandan soluciones estructurales ante los constantes problemas en esta ruta, agravados por la temporada de lluvias.

Mira la programación en Red Uno Play