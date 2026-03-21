Figura de Irán, Sardar Azmoun, es marginado de la selección tras polémica

El delantero Sardar Azmoun fue apartado de la selección nacional de Irán, de acuerdo con reportes de medios internacionales que señalan un presunto acto de deslealtad hacia el Gobierno. La situación pone en duda su presencia en la próxima Copa Mundial.

La polémica se desató luego de que el atacante, actualmente en el club Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, publicara en redes sociales una imagen junto al gobernante de Dubái, Mohamed bin Rashid Al Maktoum. Este hecho habría generado molestia en las autoridades iraníes en medio de un contexto de tensiones geopolíticas en la región.

Según un informe de la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, una fuente cercana a la selección aseguró que el futbolista fue excluido del equipo. Aunque posteriormente eliminó la publicación, el delantero fue duramente criticado en la televisión estatal, donde se cuestionó su comportamiento y su compromiso con el país.

Azmoun, de 31 años, es uno de los referentes del fútbol iraní, con 57 goles en 91 partidos internacionales desde su debut en 2014. A lo largo de su carrera ha militado en clubes como Zenit de San Petersburgo, Bayer Leverkusen y Roma, además de haber participado en los Mundiales de 2018 y 2022.

La situación se produce en un momento delicado para la selección iraní, cuya participación en la Copa del Mundo también se encuentra en incertidumbre debido a las tensiones con Estados Unidos, uno de los países organizadores del torneo junto a México y Canadá. Mientras tanto, el equipo tiene previstos amistosos ante Nigeria y Costa Rica como parte de su preparación.

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