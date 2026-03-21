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Distribuyen más de 4 mil maletas electorales en el eje metropolitano de Cochabamba

Según los datos del TED, más de 4 mil maletas electorales serán distribuidas en al menos cinco municipios del departamento, y el trabajo se intensifica desde el centro logístico electoral.

Cristina Cotari

21/03/2026 16:46

Cochabamba, Bolivia

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Más de 4 mil maletas electorales son distribuidas en el eje metropolitano de Cochabamba con custodia de efectivos policiales y militares, como parte de la logística rumbo a las elecciones subnacionales de este domingo.

El delegado del centro logístico del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Erwin Uiza, informó que ya está en curso la entrega del material electoral en el área urbana del departamento.

 

 

Sostuvo que se inició con la organización de los notarios electorales y la distribución de materiales a los recintos electorales, mientras continúa la entrega de maletas electorales en el área metropolitana.

Según los datos del TED, más de 4 mil maletas electorales serán distribuidas en al menos cinco municipios del departamento, y el trabajo se intensifica desde el centro logístico electoral. El viernes se distribuyeron más de 2 mil maletas y durante esta jornada de sábado se prevé completar la entrega total, con resguardo de efectivos militares y policiales.

El eje metropolitano de Cochabamba abarca los municipios de Cochabamba (Cercado), Quillacollo, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe, Sacaba y Tiquipaya, considerada la región con mayor cantidad de población del departamento, por lo que concentra la mayor cantidad de material electoral para la jornada de votación.

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