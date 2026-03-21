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Distribución de maletas electorales en Santa Cruz supera el 90%

En total, se deben distribuir 8.962 maletas electorales, y hasta el momento ya se entregó la gran mayoría, restando únicamente la distribución en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Cristina Cotari

21/03/2026 16:11

Más del 90% de maletas electorales ya fue distribuido en Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

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A pocas horas de las elecciones subnacionales, la distribución de maletas electorales en el departamento de Santa Cruz registra un avance superior al 90%, según el reporte del Órgano Electoral.

El proceso de entrega del material electoral comenzó el 19 de marzo y se realiza con el apoyo de efectivos de la Policía y del Ejército, que acompañan el traslado de las maletas hasta los diferentes recintos electorales del departamento.

En total, se deben distribuir 8.962 maletas electorales, y hasta el momento ya se entregó la gran mayoría a las provincias, restando únicamente la distribución en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

 

Las maletas electorales contienen el material necesario para la jornada de votación, como ánforas, papeletas de sufragio, actas electorales y otros documentos que serán utilizados por los jurados electorales este domingo.

En el departamento de Santa Cruz están habilitados 2.021.495 ciudadanos para votar, para lo cual se habilitaron 1.138 recintos electorales y 8.962 mesas de sufragio.

El trabajo de distribución continúa desde el centro de logística electoral, con el objetivo de completar la entrega del material restante antes de la jornada electoral del domingo.


 

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