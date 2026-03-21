Subastan en París un dibujo del renacentista Hans Baldung valorado en más de 1,5 millones

Un dibujo del maestro renacentista Hans Baldung Grien será subastado este lunes en el Hôtel Drouot de París, tras permanecer durante cinco siglos en manos de una misma familia. La pieza, datada en 1517, tiene un valor estimado de entre 1,5 y 3 millones de euros.

La obra, de pequeño formato (15,7 x 10,4 cm), retrata a Susanna Pfeffinger, figura de la burguesía de Estrasburgo y esposa del comerciante Friedrich Prechter. Según los especialistas, el dibujo ha sido transmitido a lo largo de 17 generaciones sin que sus propietarios conocieran su autoría.

“Se ha conservado en un pequeño mueble de madera y se ha redescubierto a raíz de una sucesión”, explicó a EFE el subastador Arthur de Moras. Añadió que los vendedores desconocían su valor al ignorar quién lo había realizado.

Una pieza rara en el mercado

Los expertos coinciden en que los dibujos de Baldung Grien son poco frecuentes en subastas. De Moras calificó este ejemplar como “algo nunca visto”, lo que ha impulsado su precio inicial.

El valor también se incrementa por la presencia de un monograma original del artista, elemento clave para autentificar obras del periodo.

El especialista Patrick de Bayser señaló que podría tratarse del “único dibujo del Renacimiento alemán aparecido en Francia en los últimos 30 años”, además de considerarlo un ejemplo representativo de ese movimiento artístico.

Técnica y posible origen

La obra fue realizada en punta de plata, una técnica que exige precisión y no permite correcciones. Este método, habitual entre artistas del Renacimiento, consiste en trazar sobre papel preparado con polvo de hueso utilizando una punta metálica.

Según De Bayser, el dibujo podría ser el boceto preparatorio de un retrato hoy desaparecido. También existe la hipótesis de una obra complementaria del esposo de la modelo, aunque no ha sido confirmada.

La subasta coincide con la apertura del Salón del Dibujo de París, que celebrará su edición número 34 entre el 25 y el 30 de marzo.

Mira la programación en Red Uno Play