El Filo será la última comunidad en recibir maletas electorales por el mal estado de caminos en Santa Cruz

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz se informó que la comunidad El Filo, en los valles cruceños, será la última en recibir el material electoral debido al mal estado de los caminos, por lo que el traslado se realizará por vía aérea.

El vocal del TED Santa Cruz, Manfredo Bravo, explicó que la distribución de maletas electorales por vía terrestre concluye este sábado, mientras que al mediodía partirá un helicóptero hacia la comunidad de El Filo, ubicada en una zona montañosa camino a Comarapa.

Señaló que la carretera hacia esa región se encuentra en mal estado, por lo que se decidió transportar el material electoral por helicóptero para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos. En esa comunidad se instalarán tres mesas de sufragio.

Bravo destacó que, pese a tratarse de una comunidad pequeña y alejada, el material electoral será entregado para asegurar la participación de los votantes. “La democracia tiene que moverse hasta el último rincón; son solo tres mesas, pero son ciudadanos que tienen el derecho de votar”, señaló.

Las elecciones subnacionales se llevarán a cabo este domingo, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas. Durante la jornada electoral se elegirá a gobernadoras y gobernadores de los nueve departamentos del país, así como a vicegobernadoras o vicegobernadores en el departamento de Santa Cruz.



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