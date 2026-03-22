Arrancan las elecciones subnacionales en Bolivia: el TSE da inicio oficial a la jornada electoral

Con un mensaje centrado en la participación ciudadana y la confianza en el proceso, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, inauguró este domingo la jornada de elecciones subnacionales en Bolivia.

Durante el acto de apertura, la autoridad remarcó que en esta jornada no solo se eligen autoridades, sino que se reafirma el compromiso del país con la democracia.

“Hoy no solo elegimos autoridades, hoy definimos el rumbo de nuestra democracia”, señaló.

Ávila destacó que más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar y que se elegirán cerca de 5.000 autoridades subnacionales, encargadas de la gestión en municipios, regiones y departamentos.

En cuanto a la organización, aseguró que el proceso fue ejecutado con responsabilidad y transparencia, con la instalación de más de 33.000 mesas de sufragio y la distribución total del material electoral en todo el territorio nacional.

Además, subrayó que el padrón fue depurado y puesto a disposición de las organizaciones políticas como medida de control.

Respecto a los resultados, informó que el sistema de resultados preliminares comenzará a emitir datos desde las 21:00.

“Nuestro objetivo es que el ciudadano vote con confianza y que el país reciba resultados oportunamente”, afirmó.

La autoridad electoral también se dirigió a las organizaciones políticas, a quienes pidió actuar con responsabilidad y respetar las reglas del proceso.

“La democracia no solo se ejerce votando, también se la fortalece aceptando los resultados”, indicó.

Ávila convocó a la ciudadanía a acudir a las urnas de manera temprana.

“La democracia se construye con la participación de todas y todos”, expresó, al inaugurar una jornada clave para el país.

Estas elecciones marcan además un momento político clave tras el reciente cambio de ciclo en el país, ya que permitirán medir fuerzas a nivel regional y definir el rumbo de la gestión pública en ciudades y departamentos para el periodo 2026–2031.

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