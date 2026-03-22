Más de 7.800 policías resguardarán la jornada electoral en La Paz

Durante la jornada electoral, el Comando Departamental de La Paz desplegó más de 7.800 efectivos policiales en todo el departamento, distribuidos en distintos turnos y asignados a tareas específicas de seguridad, control y resguardo.

El operativo incluye presencia en recintos electorales, centros de cómputo y puntos estratégicos, además del control del tránsito vehicular y el cumplimiento de las restricciones vigentes.

Según el informe oficial, desde la aplicación del auto de buen gobierno el pasado viernes, se registran 273 personas arrestadas, de las cuales 195 son varones y 78 mujeres. Asimismo, al menos 11 vehículos fueron retenidos por circular sin la autorización correspondiente.

“Tenemos 273 personas arrestadas (…) y 11 vehículos retenidos que estaban circulando sin la autorización pertinente”, señaló el comandante departamental Juan Sotopeña.

El trabajo de la Policía no se limita a esta jornada. Desde semanas previas, los efectivos participaron en la seguridad durante la producción, traslado y resguardo del material electoral en todo el país.

Las autoridades recordaron que el auto de buen gobierno continúa vigente, por lo que están prohibidos el consumo de bebidas alcohólicas, la portación de armas y los desplazamientos no autorizados entre municipios o provincias.

El llamado a la población es a respetar las normas para evitar sanciones y permitir el normal desarrollo de esta jornada considerada clave para el país.

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