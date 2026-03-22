¿Qué pasa si no votas este domingo 22 de marzo? Multas y sanciones en Bolivia

El no acudir a votar en las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo en Bolivia puede derivar en multas económicas y otras sanciones, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de la Ley N.º 026 del Régimen Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N.º 428/2024 sobre faltas y sanciones electorales.

Las multas fueron establecidas en función al salario mínimo nacional vigente y se aplicarán a jurados electorales, notarios, servidores públicos y ciudadanos que incumplan sus obligaciones durante la jornada electoral.

Multas para jurados electorales

De acuerdo con la normativa electoral, los jurados electorales que cometan faltas como no asistir injustificadamente, abandonar la mesa de sufragio, negarse a firmar el acta electoral, no consignar resultados o no reportar irregularidades deberán pagar una multa equivalente al 50 % del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.650.

En tanto, las faltas consideradas intermedias, como ausentarse temporalmente sin autorización, no devolver el material electoral o incumplir los horarios de votación, serán sancionadas con una multa del 30 % del salario mínimo, equivalente a Bs 990.

Multas para notarios electorales

Los notarios electorales que no cumplan con sus funciones, como organizar y capacitar a los jurados, brindar apoyo el día de la votación o distribuir el material electoral, también serán sancionados con una multa del 50 % del salario mínimo, es decir, Bs 1.650.

Sanciones para servidores públicos

En el caso de los servidores públicos, la normativa establece que quienes circulen en vehículos oficiales sin autorización el día de la elección o no exijan el certificado de sufragio dentro de los 90 días posteriores a la votación deberán pagar una multa del 20 % del salario mínimo, equivalente a Bs 660.

Multas para ciudadanos

Para la ciudadanía en general, el TSE dispuso una multa de Bs 660 para quienes:

No emitan su voto.

No presenten el certificado de sufragio cuando sea requerido.

Circulen en vehículos sin autorización el día de la elección.

Incumplan disposiciones electorales.

Asimismo, quienes no se inscriban en el padrón electoral o lo hagan con datos incompletos deberán pagar una multa de Bs 330, equivalente al 10 % del salario mínimo.

Consecuencias de no tener certificado de sufragio

Además de la multa económica, no contar con el certificado de sufragio puede impedir realizar trámites bancarios y gestiones en instituciones públicas durante los 90 días posteriores a la elección.

La autoridad electoral recordó que la jornada electoral no solo representa un derecho democrático, sino también una obligación legal, por lo que recomendó a la población acudir a votar para evitar sanciones económicas y dificultades en trámites administrativos.



Mira la programación en Red Uno Play