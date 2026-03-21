TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Beni listo para las subnacionales: más de 289 mil ciudadanos votarán este domingo

Las autoridades prevén una jornada electoral de ocho horas con distribución anticipada de material y cómputo desde la tarde.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/03/2026 20:53

Foto: Tribunal Electoral Departamental de Beni
Beni

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, Alex Rivero, informó que todo se encuentra listo para las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo en el departamento del Beni.

La autoridad detalló que alrededor de 289 mil ciudadanos están habilitados para emitir su voto, en una jornada que iniciará a las 08:00 y se extenderá durante ocho horas, conforme a la normativa electoral vigente.

Rivero explicó que, en el caso de la ciudad de Trinidad, se cuenta con 378 maletas electorales, las cuales serán distribuidas desde las 04:00 de la madrugada a los distintos recintos, bajo custodia de la Policía Boliviana.

Asimismo, indicó que la sala plena del TED se instalará a las 18:00 para dar inicio al cómputo oficial, aunque se prevé declarar un cuarto intermedio hasta recibir los resultados de las mesas.

El presidente del TED también pidió a la población acudir con su cédula de identidad vigente y recordó que, en estas elecciones, cada ciudadano emitirá seis votos, por lo que recomendó paciencia y colaboración, además de respetar la prioridad de atención para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD