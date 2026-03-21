Beni listo para las subnacionales: más de 289 mil ciudadanos votarán este domingo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental del Beni, Alex Rivero, informó que todo se encuentra listo para las elecciones subnacionales de este domingo 22 de marzo en el departamento del Beni.

La autoridad detalló que alrededor de 289 mil ciudadanos están habilitados para emitir su voto, en una jornada que iniciará a las 08:00 y se extenderá durante ocho horas, conforme a la normativa electoral vigente.

Rivero explicó que, en el caso de la ciudad de Trinidad, se cuenta con 378 maletas electorales, las cuales serán distribuidas desde las 04:00 de la madrugada a los distintos recintos, bajo custodia de la Policía Boliviana.

Asimismo, indicó que la sala plena del TED se instalará a las 18:00 para dar inicio al cómputo oficial, aunque se prevé declarar un cuarto intermedio hasta recibir los resultados de las mesas.

El presidente del TED también pidió a la población acudir con su cédula de identidad vigente y recordó que, en estas elecciones, cada ciudadano emitirá seis votos, por lo que recomendó paciencia y colaboración, además de respetar la prioridad de atención para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

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