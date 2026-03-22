¿Aún no sabe cómo votar? El TED se lo explica paso a paso

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, la vocal Yajaira San Martín brindó las últimas indicaciones a la población de cara a las elecciones subnacionales de este domingo, en las que los ciudadanos deberán emitir cinco votos.

La autoridad explicó que cada votante recibirá dos tipos de papeletas al momento de sufragar, previa presentación de su cédula de identidad para su habilitación en mesa.

La primera papeleta corresponde a la elección departamental y está dividida en tres franjas. En la parte superior se encuentran los candidatos a gobernador; en la segunda, los postulantes a asambleístas por territorio; y en la tercera, los asambleístas por población.

En tanto, la segunda papeleta está destinada a la elección de autoridades municipales. En este caso, los votantes deberán emitir dos votos: uno para elegir alcalde y otro para concejales, cuyos nombres figuran en una franja inferior.

San Martín recordó que los ciudadanos pueden optar por distintas formas de votación, como el voto válido, blanco, nulo, cruzado o lineal, e instó a la población a informarse previamente para evitar errores al momento de sufragar.

Finalmente, el TED reiteró la importancia de participar en esta jornada democrática, cumpliendo con las normas establecidas para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente.

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