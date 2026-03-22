¿Habrá segunda vuelta? El TSE confirma fecha para un posible balotaje

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, confirmó la fecha para una eventual segunda vuelta en la elección de gobernadores, balotaje previsto para el 18 de abril próximo.

“Está programada para la semana del 18 de abril la segunda vuelta electoral. Nosotros inmediatamente, al saber los resultados en día de hoy, sin descanso, empezamos esta planificación”, anunció en contacto con los medios de comunicación.

Ávila aclaró que este mecanismo aplica únicamente para gobernadores, ya que en el caso de los alcaldes la elección se define por mayoría simple, es decir, gana quien obtenga más votos, incluso por una diferencia mínima.

“La población es la única dueña del voto y nosotros vamos a hacer cumplir su decisión”, afirmó, al remarcar que el Órgano Electoral garantizará el respeto a la voluntad popular en cada municipio y departamento.

Con este escenario, Bolivia inicia una jornada electoral que no solo definirá autoridades en primera instancia, sino que también podría extenderse a una segunda vuelta en los departamentos donde no se alcance una mayoría clara.

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