Ávila plantea reformar la Ley Electoral ante rezago de normativa vigente

Con un mensaje que combinó el inicio de la jornada electoral y un planteamiento político de fondo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, abrió el debate sobre la necesidad de reformar la normativa electoral en Bolivia.

Durante su intervención, la autoridad señaló que el país enfrenta el desafío de actualizar las reglas que rigen los procesos democráticos.

“La normativa vigente que data del año 2010 ha quedado rezagada frente a las nuevas realidades con los diferentes ámbitos inherentes al sistema electoral y a la democracia”, afirmó.

Ávila sostuvo que, si bien el Órgano Electoral actúa con estricto apego a la normativa, es necesario avanzar hacia una reforma que modernice el sistema, lo haga más claro y fortalezca la confianza ciudadana.

“Hoy asumimos un compromiso, impulsar una reforma de normativa electoral que modernice las reglas, que las haga más claras, más justas y más acordes a la dinámica democrática actual, esperando que hoy sea la última ocasión en la que se lleve a cabo un proceso electoral con el actual marco normativo”, aseveró.

En ese sentido, expresó el compromiso institucional de impulsar cambios que se adecúen a la realidad actual para los futuros comicios.

Mira la programación en Red Uno Play