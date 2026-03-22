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Más de 370 mil votantes habilitados en Chuquisaca para la jornada electoral

Desde el centro de cómputo en Sucre aseguran que se tomaron previsiones ante la lluvia y llaman a participar con normalidad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 7:58

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Santa Cruz

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Desde el centro de cómputo del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca se confirmó que todo está preparado para el desarrollo de las elecciones subnacionales de este 22 de marzo, en una jornada que esperan sea ordenada y participativa.

El vocal y vocero del TED, Sergio Miranda, aseguró que se tomaron previsiones desde tempranas horas.

“Nos hemos levantado antes para prever la situación de la lluvia, nuestros técnicos y notarios están trabajando arduamente”, señaló.

Asimismo, informó que más de 370 mil ciudadanos están habilitados para emitir su voto en el departamento, incluyendo a ciudadanos extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos.

“Son los que van a votar, incluyendo extranjeros que tienen más de dos años de permanencia”, explicó.

 

La autoridad reiteró las recomendaciones para la población.

“Asistan con total libertad para efectuar un voto consciente y portar la cédula de identidad, que es el único documento que acredita que uno puede sufragar”, indicó.

La jornada se inicia con el acto inaugural en Sucre, marcando el comienzo de un proceso clave para la elección de autoridades subnacionales en Chuquisaca.

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