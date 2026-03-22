¿Qué se elige hoy en las elecciones subnacionales en Bolivia?

Este domingo 22 de marzo, Bolivia acude a las urnas en las elecciones subnacionales 2026, una jornada clave en la que la ciudadanía define a sus autoridades departamentales, regionales y municipales.

En estos comicios, los votantes eligen gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales, además de representantes en regiones autónomas, cargos vinculados a la gestión directa de recursos y obras en cada territorio.

A nivel nacional, el proceso permitirá renovar más de 5.000 cargos públicos, reflejando la magnitud de la jornada electoral en todo el país.

Cómo funciona el sistema de votación

El sistema de elección varía según el cargo en disputa. Para gobernadores, se requiere mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo; de no cumplirse, se convocará a una segunda vuelta.

En el caso de los alcaldes, la definición es por mayoría simple, mientras que los concejales y asambleístas se eligen mediante representación proporcional.

Un momento político clave

Estas elecciones se desarrollan en un contexto de cambio en el escenario político, ya que permitirán medir fuerzas a nivel regional y definir el rumbo de la gestión pública para el periodo 2026–2031.

Desde el órgano electoral destacan que este proceso fortalece la democracia local y consolida el sistema de autonomías, acercando la toma de decisiones a la ciudadanía.

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