Bolivia elige autoridades regionales en una jornada clave con millones de votantes

Más de 7,4 millones de bolivianos están convocados a votar este domingo a 335 alcaldes y 9 gobernadores en unos comicios regionales que pondrán a prueba al presidente Rodrigo Paz, a cuatro meses de su investidura, en un escenario de nuevas alianzas y la ruptura con su vicepresidente, Edmand Lara, alineado con una coalición opositora.

La votación comenzará a las 08.00 hora local (12.00 GMT), se hará en más de 33.400 mesas de sufragio en 5.800 recintos electorales y debe celebrarse hasta las 16.00 horas local (20.00 GMT), según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La elección regional se celebrará cinco meses después de las elecciones en las que Paz derrotó al expresidente Jorge Quiroga (2001-2002), abriendo un nuevo ciclo político marcado por el debilitamiento del Movimiento al Socialismo (MAS) y la ruptura entre los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), este último en detención preventiva por presunta corrupción.

El TSE considera que se trata de un proceso complejo por el número de cargos en juego, la participación de 135 partidos o alianzas, más de 18.000 candidaturas y el uso de hasta 500 formatos diferentes de papeletas de votación debido a las particularidades de las regiones y los municipios.

Paz ha destacado que el elevado número de candidatos es un récord y lo ha atribuido a una supuesta ausencia de temor entre los aspirantes para postularse a los cargos.

“Te hemos dado la garantía de que seas candidato sin miedo, sin que te persigan, sin que alguien te esté apuntando desde el gobierno o desde la justicia”, dijo Paz en un reciente mensaje, en el que aludió a la disposición que hacía el MAS de fondos y funcionarios para apoyar a candidatos oficialistas y limitar a opositores.

El presidente se presenta a los comicios con la agrupación Primero la Gente (PG) en la alianza Unidos por la Patria y figuras clave como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que busca la reelección, o el excalde de La Paz Luis Revilla, que aspira a ganar la gobernación de esta región.

Por el lado de Evo Morales, su mayor apuesta es el exsenador Leonardo Loza que busca ser gobernador en el departamento central de Cochabamba y se medirá con el empresario y candidato oficialista Wilfredo Morales.

El exmandatario reside en la zona cocalera del Chapare y ha reducido su presencia en la campaña al estar bajo la amenaza de una detención por el presunto delito de trata agravada de personas por una relación que tuvo con una adolescente cuando estaba en el ejercicio de su cargo.

En las elecciones regionales de 2010 y 2015, el MAS logró seis gobernaciones y más de 220 alcaldías, mientras que en 2021, quedó con tres gobiernos departamentales, pero ganó en 240 municipios, unos resultados que en el actual escenario de crisis parece imposible de repetir.

El MAS salvó su personería jurídica en 2025 con una votación mínima superior al 3 % y esta vez participará bajo la alianza Unidos por los Pueblos.

En la coalición Libre, del expresidente Quiroga 2021-2022, destaca la postulación a gobernador de Santa Cruz de su excandidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco.

Libre es considerada como la principal fuerza opositora en el Parlamento.

Según la norma, el ganador de las elecciones en las alcaldías se definirá aunque sea por un voto.

En cambio, en el caso de los gobernadores se declarará ganador al candidato que consiga un apoyo del 50 % más un voto de los sufragios válidos o logre una diferencia del 10 % respecto al segundo.

El TSE tiene previsto publicar resultados al 90 % del cómputo preliminar sobre las nueve gobernaciones y diez principales alcaldías a las 21.00 horas (01.00 GMT del lunes).

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