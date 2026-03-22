Abren mesas de votación y arranca la jornada electoral en todo el país

Desde las 08:00 de este domingo se dio inicio oficial a la votación con la apertura de las mesas de sufragio en todo el país, marcando el arranque de la jornada electoral subnacional.

Miles de recintos comenzaron a recibir a los votantes en una jornada en la que más de 7,4 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a cerca de 5.000 autoridades entre gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.

El proceso se desarrolla bajo condiciones de normalidad, con la instalación de más de 33.000 mesas de sufragio y la distribución oportuna del material electoral.

El llamado a la ciudadanía, por parte del Órgano Electoral, es a participar de manera responsable y acudir a votar temprano, destacando que la jornada se extenderá durante ocho horas continuas, hasta las 16:00.

Asimismo, se recordó que el proceso cuenta con la presencia de delegados de organizaciones políticas y misiones de observación, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en los resultados.

Con la apertura de las mesas, Bolivia inicia una jornada decisiva en la que no solo se eligen autoridades, sino también el rumbo de la gestión pública en regiones y municipios para los próximos años.

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