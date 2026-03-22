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Candidato a la Alcaldía de El Alto Rury Balladares ya emitió su voto

Llamó a la ciudadanía a participar en una jornada de “fiesta democrática”.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 10:37

Foto: Rury Balladares.
El Alto

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En el arranque de la jornada electoral, el candidato a la Alcaldía de El Alto, Rury Balladares, ya acudió a las urnas para emitir su voto, marcando el inicio de la participación de los postulantes en este proceso subnacional.

Balladares, de la agrupación VIDA, votó en la unidad educativa Martín Cárdenas, en el Distrito 3, en la mesa número seis, acompañado de simpatizantes.

“Es parte de la democracia venir a votar, así que con mucha esperanza siempre”, manifestó tras emitir su voto, al invitar a la población a participar en la jornada electoral.

El candidato destacó el carácter cívico de la jornada; asimismo, convocó a la ciudadanía a acudir a las urnas.

“Invito a toda la población que asista a votar como corresponde”, señaló, tras recibir su certificado de sufragio.

Balladares también indicó que esperará los resultados en su casa de campaña, ubicada en Villa Dolores, donde realizará el seguimiento al cómputo electoral junto a su equipo.

En El Alto, un total de 16 candidatos están habilitados para disputar la alcaldía, en una elección que se define por mayoría simple. La participación de los postulantes en las primeras horas marca el ritmo de una jornada clave para la ciudad.

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