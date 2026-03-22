TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Miguel Rivero vota en Trinidad y llama a un cambio con “fe y esperanza”

El candidato llamó a participar pese al clima y destacó la jornada como una oportunidad de cambio para el departamento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 9:54

Foto: El candidato a la Gobernación de Beni, Miguel Rivero, emite su voto en Trinidad. Red Uno.
Beni

Escuchar esta nota

El candidato a la Gobernación del Beni, Miguel Rivero, emitió su voto este domingo 22 de marzo en la ciudad de Trinidad, en el inicio de la jornada electoral marcada por intensas lluvias en la región.

Tras sufragar, Rivero calificó el momento como decisivo para el departamento.“Este es un domingo de bendición, hoy el Beni tiene la oportunidad de transformar su historia”, afirmó.

El candidato expresó su confianza en un cambio político en el departamento. “El Beni va a optar por la transformación, vamos a dejar el pasado atrás y salir adelante con unidad”, señaló.

Pese a las condiciones climáticas, Rivero instó a la población a acudir a los recintos de votación.

Rivero emitió su voto en la Facultad de Derecho de la Universidad José Ballivián, en una jornada clave para la elección de autoridades subnacionales en el Beni.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Uno decide 2026

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Uno decide 2026

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD