Miguel Rivero vota en Trinidad y llama a un cambio con “fe y esperanza”

El candidato a la Gobernación del Beni, Miguel Rivero, emitió su voto este domingo 22 de marzo en la ciudad de Trinidad, en el inicio de la jornada electoral marcada por intensas lluvias en la región.

Tras sufragar, Rivero calificó el momento como decisivo para el departamento.“Este es un domingo de bendición, hoy el Beni tiene la oportunidad de transformar su historia”, afirmó.

El candidato expresó su confianza en un cambio político en el departamento. “El Beni va a optar por la transformación, vamos a dejar el pasado atrás y salir adelante con unidad”, señaló.

Pese a las condiciones climáticas, Rivero instó a la población a acudir a los recintos de votación.

Rivero emitió su voto en la Facultad de Derecho de la Universidad José Ballivián, en una jornada clave para la elección de autoridades subnacionales en el Beni.

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