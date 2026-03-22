Elecciones subnacionales: TSE garantiza control estricto del cómputo

Desde el Centro de Monitoreo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, aseguró que la jornada electoral se desarrolla con normalidad en todo el país.

“Hasta el momento está todo normal, no hemos tenido ningún percance. El Órgano Electoral está supervisando cada etapa al mínimo detalle para garantizar un proceso transparente y de calidad”, afirmó.

Ávila explicó que el sistema permite conocer en tiempo real el estado de las mesas, detallando cuántas fueron abiertas, iniciadas o cerradas. Según el reporte, más del 80% ya estaba en funcionamiento durante las primeras horas.

Retrasos en La Paz y control del cómputo

Respecto a La Paz, reconoció que las lluvias provocaron retrasos en la apertura de mesas, aunque en el resto del país la votación se desarrolla con normalidad.

También indicó que, debido a la falta de designación de vocales departamentales, el cómputo en esa región estará a cargo directamente de los vocales del TSE.

Resultados y garantías

La autoridad aseguró que el proceso de conteo se realizará con control estricto, en presencia de delegados políticos y bajo cadena de custodia del material electoral.

Además, recordó que los resultados preliminares comenzarán a difundirse desde las 21:00, por lo que reiteró el llamado a acudir a votar temprano.

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