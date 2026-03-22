TED Santa Cruz garantiza logística electoral y llama a votar a tiempo

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, aseguró que todo está listo para el desarrollo de las elecciones subnacionales y convocó a la ciudadanía a participar desde primeras horas.

“Invitamos a la ciudadanía que participe activamente desde temprano en sus mesas de sufragio”, afirmó, al señalar que un inicio oportuno permitirá agilizar los resultados.

La autoridad informó que la distribución del material electoral se completó en su totalidad, incluso en zonas de difícil acceso.

“Nos faltaba solo una maleta electoral en San Matías, que fue entregada incluso utilizando un caballo por la inaccesibilidad”, explicó.

Datos de la jornada en Santa Cruz

En total, 2.034.008 ciudadanos están habilitados para votar en 1.138 recintos y 8.962 mesas electorales en todo el departamento.

Sobre el proceso de cómputo, Monasterio indicó que las primeras actas comenzarán a llegar en horas de la tarde.

“Normalmente llegan entre las 5 y 6 de la tarde las más cercanas y desde provincia a partir de la medianoche”, detalló.

Llamado al control ciudadano

La autoridad también instó a la población a ejercer control ciudadano, verificando los resultados de sus mesas y comparándolos con los datos oficiales.

Finalmente, recordó que en esta jornada se elegirán autoridades en 54 municipios, en un proceso que cuenta con más de 3.000 candidatos habilitados y que definirá el rumbo político del departamento.

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