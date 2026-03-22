La jornada electoral en Vallegrande se desarrolla con normalidad y sin reportes de infracciones

La jornada electoral en la provincia de Vallegrande, en Santa Cruz, se desarrolla con normalidad y sin reportes de infracciones, mientras efectivos policiales resguardan los recintos desde primeras horas.

El comandante provincial, Roberto Carlos, informó que no se registraron incidentes hasta el momento.

“No hemos tenido ningún infractor ni personas que hayan cometido faltas electorales”, afirmó.

La autoridad explicó que el operativo de seguridad comenzó desde la madrugada. “Estamos reforzando la seguridad en todos los recintos desde las 6 de la mañana y desde las 00:00 horas se da cumplimiento al auto de buen gobierno”, señaló.

Jornada sin incidentes

El reporte destaca el comportamiento de la población, lo que ha permitido que las elecciones subnacionales se desarrollen de forma ordenada.

El despliegue policial se mantiene con énfasis en la prevención y resguardo, para garantizar una jornada segura en la región.

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