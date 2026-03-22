TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

La jornada electoral en Vallegrande se desarrolla con normalidad y sin reportes de infracciones

Autoridades destacan el comportamiento de la población y el despliegue policial en los recintos de votación.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 10:22

Foto: Población acude a recintos electorales para emitir su voto. Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La jornada electoral en la provincia de Vallegrande, en Santa Cruz, se desarrolla con normalidad y sin reportes de infracciones, mientras efectivos policiales resguardan los recintos desde primeras horas.

El comandante provincial, Roberto Carlos, informó que no se registraron incidentes hasta el momento.

“No hemos tenido ningún infractor ni personas que hayan cometido faltas electorales”, afirmó.

La autoridad explicó que el operativo de seguridad comenzó desde la madrugada. “Estamos reforzando la seguridad en todos los recintos desde las 6 de la mañana y desde las 00:00 horas se da cumplimiento al auto de buen gobierno”, señaló.

Jornada sin incidentes

El reporte destaca el comportamiento de la población, lo que ha permitido que las elecciones subnacionales se desarrollen de forma ordenada.

El despliegue policial se mantiene con énfasis en la prevención y resguardo, para garantizar una jornada segura en la región.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD