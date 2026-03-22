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Lluvias y falta de jurados retrasan apertura de mesas en La Paz

La inasistencia de jurados y las lluvias impidieron abrir mesas a tiempo, aunque autoridades prevén normalizar la jornada.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 9:09

Foto: Apertura de mesas electorales. APG
La Paz

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La jornada electoral inició este domingo con retrasos en la apertura de algunas mesas de sufragio en el departamento de La Paz, principalmente por la inasistencia o demora de jurados electorales, situación que se vio agravada por las lluvias registradas desde la madrugada.

En varios recintos, la votación no pudo comenzar a las 08:00 como establece la normativa, debido a que no se contaba con el número mínimo de jurados para instalar las mesas. Ante estos casos, notarios electorales procedieron a convocar a ciudadanos presentes para completar la conformación y dar inicio al proceso.

La normativa electoral es clara respecto a estas faltas. Los jurados que no asistan sin justificación pueden ser sancionados con una multa de Bs 1.650, equivalente al 50% del salario mínimo nacional vigente.

Además de la sanción económica, el incumplimiento de esta obligación puede derivar en restricciones para participar en futuros procesos electorales, ya que se trata de una función considerada esencial para garantizar el desarrollo de la votación.

Pese a estos retrasos iniciales, las autoridades electorales prevén que la jornada se regularice conforme avancen las horas, permitiendo que los ciudadanos puedan emitir su voto con normalidad.

La instalación de mesas es un paso clave del proceso electoral, por lo que el rol de los jurados resulta fundamental para asegurar que la votación se desarrolle de manera ordenada y transparente en todo el país.

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