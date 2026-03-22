La inasistencia de jurados provoca demoras en la apertura de mesas de votación en Potosí

En plena jornada electoral en Potosí, se registraron demoras en la apertura de algunas mesas de sufragio debido a la inasistencia de jurados electorales, lo que generó filas y malestar entre los votantes.

En uno de los recintos afectados, la mesa número cinco no pudo iniciar la votación a la hora establecida por falta de personal.

“Somos dos jurados presentes desde las 6 de la mañana, pero faltan otros para poder aperturar la mesa”, señaló una de las responsables.

La normativa establece que deben estar presentes al menos cuatro jurados para iniciar la votación. Sin embargo, la ausencia de algunos designados impidió el funcionamiento regular.

“Es una gran irresponsabilidad de los jurados que no se han presentado”, cuestionó, mientras ciudadanos aguardaban para emitir su voto.

Ante la situación, se intentó convocar a votantes para que asuman el rol de jurados, pero no se logró completar el personal necesario.

El hecho refleja dificultades puntuales en el inicio del proceso electoral, aunque se prevé que las mesas sean habilitadas una vez se regularice la presencia de jurados.

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