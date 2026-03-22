TEMAS DE HOY:
Accidente Cotoca Sebastián Marset Villa Tunari

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

La inasistencia de jurados provoca demoras en la apertura de mesas de votación en Potosí

La ausencia de personal impidió iniciar la votación en algunas mesas, generando espera entre los ciudadanos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 10:46

Foto: Jurado electoral designado en el departamento de Potosí. Red Uno
Potosí

Escuchar esta nota

En plena jornada electoral en Potosí, se registraron demoras en la apertura de algunas mesas de sufragio debido a la inasistencia de jurados electorales, lo que generó filas y malestar entre los votantes.

En uno de los recintos afectados, la mesa número cinco no pudo iniciar la votación a la hora establecida por falta de personal.

“Somos dos jurados presentes desde las 6 de la mañana, pero faltan otros para poder aperturar la mesa”, señaló una de las responsables.

La normativa establece que deben estar presentes al menos cuatro jurados para iniciar la votación. Sin embargo, la ausencia de algunos designados impidió el funcionamiento regular.

“Es una gran irresponsabilidad de los jurados que no se han presentado”, cuestionó, mientras ciudadanos aguardaban para emitir su voto.

Ante la situación, se intentó convocar a votantes para que asuman el rol de jurados, pero no se logró completar el personal necesario.

El hecho refleja dificultades puntuales en el inicio del proceso electoral, aunque se prevé que las mesas sean habilitadas una vez se regularice la presencia de jurados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:00

Uno decide 2026

14:00

Uno de película

15:30

La gran batalla: duelo de voces

17:00

Uno decide 2026

22:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD