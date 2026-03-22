Orlando Peña emitió su voto y pide a los cruceños elegir "con conciencia"

El candidato por la alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra, Orlando Peña, de la Alianza Unido por los Pueblos, emitió su voto en la mesa número 24 del recinto electoral del módulo educativo Solidaridad 55, ubicado en la zona del Recreo.

Peña llegó acompañado de su familia y algunos seguidores, cumpliendo con su derecho ciudadano en una jornada que transcurre con normalidad.

Durante su intervención, Peña hizo un llamado a la ciudadanía para que participe activamente en las elecciones municipales y departamentales.

“Hoy es un día importante para Santa Cruz. Todos deben elegir con conciencia, y ojalá el que gane cumpla con el pueblo, especialmente con quienes vivimos en las zonas más alejadas”, señaló.

El candidato resaltó la necesidad de atender las carencias de los barrios alejados de la ciudad, desde infraestructura y servicios de salud hasta condiciones de vida dignas.

“Las unidades educativas y hospitales están olvidados, los canales no revestidos y los padimentos deteriorados. Esperamos que el próximo gobierno cumpla con los ciudadanos y vecinos de Santa Cruz”, añadió Peña.

Finalmente, el candidato calificó la jornada como una fiesta democrática, destacando la importancia del voto de quienes viven fuera del quinto anillo y enfrentan desafíos diarios. “Que todos participen y elijan con conciencia, sin dejarse engañar por falsas promesas”, concluyó.

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