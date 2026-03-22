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Clausuran karaoke por vender alcohol en pleno auto de buen gobierno

El local fue sorprendido expendiendo bebidas alcohólicas pese a la prohibición vigente por las elecciones. Fue sancionado con multa y cierre temporal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

21/03/2026 21:51

Santa Cruz, Bolivia

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En el marco de los controles por el auto de buen gobierno, el municipio de Santa Cruz intensificó operativos en distintos puntos de la ciudad, logrando la clausura de un bar karaoke en la zona de la terminal bimodal.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se realizó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento.

Al llegar al lugar, personal de la Guardia Municipal evidenció indicios de actividad, como bebidas y vasos en las mesas, pese a que el local intentó impedir el ingreso cerrando sus puertas.

Ante la flagrancia, las autoridades procedieron a emitir un acta de clausura y aplicar una sanción económica de 2.000 UFV, equivalente a aproximadamente 6.200 bolivianos. Asimismo, se dispuso el cierre temporal del negocio por un periodo de 10 días, conforme a la normativa vigente.

Desde el municipio recordaron que está prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada previa y el día de las elecciones, restricción que se extiende hasta el mediodía del lunes. La medida alcanza tanto a espacios públicos como privados.

Los operativos continuarán en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en áreas con alta concentración de locales nocturnos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las disposiciones y resguardar el orden durante el proceso electoral.

 

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