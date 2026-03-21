¿Viajas hoy? Esta es la hora límite de buses en la Terminal de Santa Cruz por las elecciones

La Terminal Bimodal de Santa Cruz suspenderá todas sus operaciones a partir de las 15:00 de este sábado, retomando sus actividades recién el lunes a las 6:00, esto debido a las elecciones subnacionales que se realizarán mañana. Marcos Hurtado, representante de Tránsito de la Bimodal, informó que los viajes al interior deben realizarse durante la mañana y hacia las provincias en el transcurso de la tarde.

El funcionario instó a conductores y pasajeros a tomar previsiones ante posibles variaciones climáticas que podrían afectar la transitabilidad en los municipios. "Las vías en este momento se encuentran expeditas, pero puede surgir en cualquier momento cualquier eventualidad", señaló Hurtado respecto al estado de las carreteras.

Sobre la seguridad de las unidades, la autoridad aclaró que el control oficial se limita estrictamente a los vehículos que parten desde las instalaciones autorizadas.

Al respecto, enfatizó: "Los buses que se encuentren fuera de la Terminal Bimodal ya no están bajo nuestra responsabilidad, a menos que tengamos conocimiento y podamos proceder de acuerdo a norma".

Finalmente, se recordó que todas las flotas deben cumplir con los filtros de seguridad y controles técnicos obligatorios dentro del recinto antes de su salida. "La flota que sale de la parte externa o por la calle no está autorizada", sentenció la autoridad para alertar a los pasajeros.

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