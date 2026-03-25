Santa Cruz: Ruta nueva a Cochabamba ya está abierta al tránsito

La circulación por la nueva carretera a Cochabamba se encuentra habilitada desde la tarde de este martes, según informaron las autoridades de la terminal bimodal de Santa Cruz.

Luego de las restricciones provocadas por derrumbes y caída de mazamorra en ese tramo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un comunicado oficial a la Dirección Departamental de Tránsito, indicando que la ruta está completamente habilitada para el tránsito vehicular.

Los buses hacia Cochabamba están saliendo con normalidad, y los precios de los pasajes se mantienen entre 100 y 150 bolivianos, dependiendo del servicio.

Los viajeros coincidieron en que los costos son accesibles y que la ruta es segura, aunque algunos señalaron que es su primera vez transitando por el camino nuevo.

La ABC recomendó a los conductores mantener precaución al circular, debido a que algunas zonas del tramo aún presentan inestabilidad. A pesar de esto, ya se puede viajar con normalidad hacia Cochabamba y otros destinos del occidente del país.

Los trabajos de limpieza realizados en la carretera permitieron restablecer la circulación y garantizar el flujo de pasajeros y transporte de manera segura.

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