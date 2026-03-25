TEMAS DE HOY:
Mineros aprehendidos Sebastián Marset Tragón de droga

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: Ruta nueva a Cochabamba ya está abierta al tránsito

Después de derrumbes y caída de mazamorra, la ruta ya permite el paso de buses con normalidad, aunque se recomienda precaución.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/03/2026 21:14

ABC confirma que carretera a Cochabamba está segura y habilitada
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La circulación por la nueva carretera a Cochabamba se encuentra habilitada desde la tarde de este martes, según informaron las autoridades de la terminal bimodal de Santa Cruz.

Luego de las restricciones provocadas por derrumbes y caída de mazamorra en ese tramo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió un comunicado oficial a la Dirección Departamental de Tránsito, indicando que la ruta está completamente habilitada para el tránsito vehicular.

Los buses hacia Cochabamba están saliendo con normalidad, y los precios de los pasajes se mantienen entre 100 y 150 bolivianos, dependiendo del servicio.

Los viajeros coincidieron en que los costos son accesibles y que la ruta es segura, aunque algunos señalaron que es su primera vez transitando por el camino nuevo.

La ABC recomendó a los conductores mantener precaución al circular, debido a que algunas zonas del tramo aún presentan inestabilidad. A pesar de esto, ya se puede viajar con normalidad hacia Cochabamba y otros destinos del occidente del país.

Los trabajos de limpieza realizados en la carretera permitieron restablecer la circulación y garantizar el flujo de pasajeros y transporte de manera segura.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD