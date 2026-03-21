Anuncian controles para evitar comerciantes en ingresos a recintos de votación en La Paz

La Alcaldía de La Paz instó a los comerciantes a no instalarse en las puertas de los recintos electorales durante la jornada de votación, con el objetivo de garantizar la seguridad y el ingreso de los votantes.

El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, informó que se realizarán controles para evitar el asentamiento de comerciantes en los accesos principales a los recintos electorales.

La autoridad explicó que personal de la Dirección de Mercados, la Guardia Municipal y la Intendencia realizarán operativos de control, además de verificar los productos y alimentos que estén siendo expuestos para la venta en inmediaciones de los recintos.

Asimismo, recordó que en el marco del Auto de Buen Gobierno emitido por la Gobernación de La Paz, no se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas en tiendas, almacenes ni puestos de venta durante la jornada electoral.

En cuanto al transporte, Millares informó que la Guardia Municipal realizará controles en las calles para garantizar la seguridad de los transeúntes, debido a que en este tipo de jornadas muchas vías suelen ser utilizadas como espacios recreativos.

Finalmente, recomendó a las personas que cuenten con permisos de circulación reducir la velocidad, conducir con precaución y aplicar medidas de conducción defensiva durante la jornada electoral.



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