¡Atención! Delegación de Surinam llega a Monterrey antes del duelo con la Verde

Una delegación de dirigentes de la selección de Surinam llegó a Monterrey, México, como parte de la logística previa al partido frente a Bolivia por el repechaje mundialista. Este grupo cumple funciones de coordinación antes de la llegada del resto del equipo.

Según se informó, en los próximos días se prevé el arribo del cuerpo técnico y los jugadores del combinado surinamés, que milita en la Concacaf, para completar la preparación en territorio mexicano.

El encuentro entre ambas selecciones está programado para el jueves 26 de marzo a partir de las 18:00, en el estadio Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”.

De esta manera, Surinam ya cuenta con su primera avanzada instalada en la sede del compromiso, mientras se ultiman detalles para un partido clave en sus aspiraciones mundialistas frente al seleccionado boliviano.

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