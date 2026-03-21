TEMAS DE HOY:
Sebastián Marset Luis Marcelo Arce Mosqueira Chuquisaca

30ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Atención! Delegación de Surinam llega a Monterrey antes del duelo con la Verde

Una avanzada dirigencial ya se encuentra en México a la espera del arribo del plantel para el duelo ante Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

21/03/2026 16:47

Dirigentes de Surinam llegan a Monterrey. Foto: Periodista Mauricio Caballero de la Red Uno de Bolivia.
Monterrey, México.

Escuchar esta nota

Una delegación de dirigentes de la selección de Surinam llegó a Monterrey, México, como parte de la logística previa al partido frente a Bolivia por el repechaje mundialista. Este grupo cumple funciones de coordinación antes de la llegada del resto del equipo.

Según se informó, en los próximos días se prevé el arribo del cuerpo técnico y los jugadores del combinado surinamés, que milita en la Concacaf, para completar la preparación en territorio mexicano.

El encuentro entre ambas selecciones está programado para el jueves 26 de marzo a partir de las 18:00, en el estadio Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”.

De esta manera, Surinam ya cuenta con su primera avanzada instalada en la sede del compromiso, mientras se ultiman detalles para un partido clave en sus aspiraciones mundialistas frente al seleccionado boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD