Fiscalía implementa cartillas en braille para personas no videntes en Cochabamba

La Fiscalía Departamental de Cochabamba implementó puntos de información con cartillas en sistema braille en sus plataformas de atención al público, con el objetivo de garantizar el acceso a la información y promover una atención inclusiva para personas no videntes.

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que esta iniciativa forma parte de la política institucional del Ministerio Público para construir una justicia inclusiva y accesible para toda la población.

Explicó que las cartillas informativas en braille contienen información sobre la ruta de actuación y los requisitos necesarios para presentar una denuncia o querella, lo que permitirá a las personas con discapacidad visual ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y acceder a orientación oportuna.

Los puntos de información fueron instalados en todas las plataformas de atención al público de la Fiscalía Departamental de Cochabamba, donde el material estará disponible de manera permanente para las personas que lo requieran.

Desde la institución a través de un boletín señalaron que esta iniciativa representa un avance en materia de inclusión y acceso a la justicia, especialmente para sectores vulnerables de la población, al facilitar información sin ningún tipo de discriminación.



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