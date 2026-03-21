¡Conmoción! Vanderlei Luxemburgo fue internado de emergencia y está en terapia intensiva

El ex director técnico Vanderlei Luxemburgo encendió las alarmas en Brasil tras ser hospitalizado de urgencia debido a una infección pulmonar. El episodio ocurrió el viernes por la noche en su domicilio en Palmas, capital del estado de Tocantins, y fue trasladado rápidamente al Hospital Medical Santa Thereza.

Según el parte oficial de su entorno, Luxemburgo permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, recibiendo tratamiento con antibióticos. Los médicos informaron que su evolución es estable y que seguirá bajo observación durante el fin de semana. Una vez que reciba el alta, deberá cumplir con un período de cuidados especiales de al menos 15 días antes de retomar sus actividades habituales.

A sus 73 años, Luxemburgo mantiene un vínculo cercano con el fútbol, pese a estar alejado de la dirección técnica desde 2023, y también incursiona en la política como precandidato al Senado por el partido Podemos, espacio en el que participa el exfutbolista Romário.

Su trayectoria deportiva es extensa: entre 1983 y 2023 dirigió 25 clubes, principalmente en Brasil, incluyendo múltiples ciclos en Palmeiras, Flamengo, Santos y Corinthians, además de experiencias internacionales en Arabia Saudita, China y el Real Madrid de España. Su legado se consolida como uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol brasileño en las últimas cuatro décadas.

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