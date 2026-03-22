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Candidatos a la Gobernación de La Paz llaman a la población a acudir a las urnas

Postulantes coincidieron en la importancia del voto y pidieron acudir a las urnas de forma ordenada.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 10:57

Foto: Este domingo se realizan las elecciones subnacionales. APG
La Paz

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En el desarrollo de la jornada electoral en La Paz, los candidatos a la Gobernación Santos Quispe, René Yahuasi y Luis Revilla convocaron a la ciudadanía a acudir a las urnas y participar activamente, en un proceso marcado por retrasos iniciales debido a las lluvias.

Los postulantes coincidieron en la importancia de ejercer el derecho al voto y fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana, instando a asistir de manera ordenada y responsable.

Santos Quispe pidió a los votantes acudir temprano a sufragar, destacando que la jornada es clave para definir el futuro del departamento.

Por su parte, René Yahuasi enfatizó la necesidad de una participación masiva y pacífica, remarcando que el respeto a los resultados es fundamental para la estabilidad democrática.

Ambos candidatos emitieron sus votos en unidades educativas de la ciudad de El Alto.

En la misma línea, el candidato por Alianza Patria Sol, Luis Revilla, expresó su expectativa de que la jornada se desarrolle con normalidad.

“No solamente estamos eligiendo gobernador, sino el futuro de nuestros hijos y de nuestro departamento”, señaló.

Revilla adelantó que acudirá a su recinto electoral en el transcurso de la jornada, que se extenderá hasta las 16:00.

La elección de la Gobernación de La Paz es una de las más observadas, ya que podría derivar en una segunda vuelta si ningún candidato alcanza la mayoría requerida.

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