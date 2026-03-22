Ramón Daza emite su voto y pide a la población acudir a las urnas pensando en el futuro de Cochabamba

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la alianza Patria, Ramón Daza, emitió su voto este domingo en el Colegio Irlandés y pidió a la población acudir a las urnas pensando en el futuro de las familias y del municipio.

Tras emitir su voto, el candidato señaló que el Municipio debe proyectarse hacia el futuro con una visión basada en las autonomías y la participación ciudadana. Asimismo, indicó que es momento de renovación en la gestión municipal.

Daza mencionó que después de sufragar se dirigirá a distintos recintos electorales donde emitirán su voto los candidatos a concejales de su alianza y posteriormente se trasladará a su vivienda para esperar los resultados de la jornada electoral junto a su equipo.

El candidato expresó su expectativa de obtener resultados positivos en la votación y aseguró que la ciudadanía busca cambios en la administración municipal.

“Esperamos resultados altamente positivos porque sabemos que la ciudadanía quiere resultados positivos, tiene que cambiar las cosas, es tiempo de renovación”, afirmó.

En esta jornada electoral, el municipio de Cochabamba elige a un nuevo alcalde y a 11 concejales municipales para la gestión 2026–2031.



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