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Alta demanda de certificados de impedimento en jornada electoral en La Paz

La alta demanda del trámite moviliza a ciudadanos que no pudieron votar y buscan evitar sanciones.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 11:03

Foto: Población paceña acude al TED para tramitar su certificado de impedimento. APG
La Paz

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En plena jornada electoral, ciudadanos se concentraron en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz para solicitar certificados de impedimento que justifiquen su imposibilidad de votar.

En el lugar se observó la presencia de efectivos policiales, quienes apoyan en el orden y control de filas ante la alta demanda de personas que buscan regularizar su situación electoral.

El certificado de impedimento es un documento que permite a los ciudadanos evitar sanciones en caso de no haber acudido a las urnas por causas justificadas durante el día de votación.

La concurrencia refleja que, pese al desarrollo regular del proceso en los recintos de sufragio, existe un número importante de personas que no pudieron participar y optaron por realizar este trámite.

 

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