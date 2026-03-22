Jaime Paz Zamora vota acompañado de Rodrigo Paz y pide convergencia ciudadana

Pasadas las 10:45 de este domingo, en la localidad de San Lorenzo, el expresidente Jaime Paz Zamora llegó a emitir su voto, acompañado por el actual mandatario, Rodrigo Paz, quien anunció que brindará un pronunciamiento tras cumplir con su sufragio.

Antes de ingresar al recinto electoral, el exmandatario hizo un llamado a la unidad nacional y exhortó a la población a acudir a las urnas por encima de ideologías y afinidades partidarias.

“Hay un proceso en marcha y necesitamos una gran convergencia ciudadana detrás del proceso que dirige el presidente Rodrigo Paz”, señaló Paz Zamora.

Añadió que se está construyendo una nueva Bolivia; sin embargo, pidió a la población cuidarla entre todos los bolivianos.

“Bolivia debe ser construida desde las regiones, por lo del 50-50, finalmente puede aplicarse aquello de que nuestro país no se construye desde la Sede de Gobierno, sino desde donde está la población, de los departamentos y municipios”, acotó el exmandatario.

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