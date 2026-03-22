Masiva concurrencia y filas para certificados de impedimento marcan primeras horas de votación en Cochabamba

La jornada electoral en Cochabamba comenzó de manera puntual y con alta concurrencia de ciudadanos en los diferentes recintos habilitados, donde desde tempranas horas se observaron largas filas de votantes para emitir su voto.

En la ciudad se reportó una importante afluencia de ciudadanos en varios recintos electorales desde las primeras horas de la mañana. Este fue el caso de la unidad educativa Antofagasta, en la zona oeste de la ciudad, donde se observaron filas de electores que aguardaban su turno para sufragar.

Similar panorama se registró en la unidad educativa Cristo Rey y en recintos electorales de la zona de Las Cuadras, donde la población acudió de manera masiva a cumplir con su deber ciudadano.

Otro aspecto que llamó la atención durante las primeras horas de la jornada electoral fueron las filas que se formaron para obtener certificados de impedimento en distintos recintos, como la unidad educativa Don Bosco, en la ciudad de Cochabamba, y algunos recintos electorales en el trópico cochabambino.

Los certificados de impedimento o exención se extienden a ciudadanos que, por causas ajenas a su voluntad, no pudieron acudir a los recintos electorales para emitir su voto, como viajes laborales, enfermedad, accidentes u otras emergencias.

También pueden acceder a este documento personas con discapacidad motora muy grave, ciudadanos con detención domiciliaria, personas privadas de libertad habilitadas que no pudieron votar, así como ciudadanos que se encontraban fuera del país y no lograron retornar para participar en el proceso electoral.

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