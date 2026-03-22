Alta cantidad de candidatos marca inédita elección en La Paz

La jornada electoral en el departamento de La Paz está marcada por un hecho inédito: la alta cantidad de candidatos a la Gobernación y a las alcaldías de La Paz y El Alto, en un escenario que fue calificado como una “explosión de oferta electoral”.

El analista político Franklin Pareja señaló que es la primera vez, desde el retorno a la democracia, que se registra un número tan elevado de postulantes en elecciones subnacionales.

“Es la primera vez que tenemos una explosión de oferta electoral”, afirmó.

Pareja explicó que, si bien este fenómeno refleja una mayor participación política, también genera una dispersión del voto.

“El electorado no actúa de la misma forma que los candidatos, probablemente se concentre el voto en tres o cuatro opciones”, indicó.

Otro aspecto observado es la ausencia de mujeres en algunas candidaturas, especialmente en la carrera por la Alcaldía y la Gobernación paceñas.

“No hay una sola candidata, es un signo de interrogación gigante”, advirtió.

El analista consideró que existe una alta probabilidad de segunda vuelta en la elección de gobernadores, debido a que ningún candidato muestra una ventaja clara.

En contraste, en las alcaldías se prevé que los resultados se definan en esta misma jornada, ya que el ganador se determina por mayoría simple.

Pareja advirtió que la fragmentación política podría trasladarse a los concejos municipales y asambleas departamentales, generando escenarios complejos de gobernabilidad en la próxima gestión.

Mira la programación en Red Uno Play