Candidato Sergio Rodríguez llama a la participación masiva en las elecciones de Cochabamba tras emitir su voto

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza APB-Súmate, Sergio Rodríguez, conocido como “Vikingo”, hizo un llamado a la población para que participe de manera activa y temprana en las elecciones subnacionales de este domingo.

Tras emitir su voto, Rodríguez aseguró que se espera que la jornada sea “una verdadera fiesta democrática”, recomendando que los votantes acudan en familia y con amigos, respetando los horarios de cierre de mesas.

El candidato informó que seguirá de cerca el desarrollo del proceso electoral desde la avenida Salamanca, donde se ubica su casa de campaña, que cuenta con un centro de cómputo para realizar el control de resultados.

Asimismo, dijo que acompañará a otros aspirantes a asambleístas departamentales para verificar el desarrollo del proceso electoral durante la jornada.

“Esperamos que todo se desarrolle con normalidad, sin inconvenientes, y que la población acuda masivamente a votar. Ya cumplí con mi deber, y ahora estamos acompañando a otros candidatos”, indicó.

El candidato reiteró su mensaje de desarrollo y progreso para Cochabamba, destacando la necesidad de superar los bloqueos y concentrarse en la construcción de obras y proyectos que beneficien a la población.

Rodríguez confía en que el margen de ausentismo electoral será mínimo y en que la jornada transcurrirá de manera pacífica y ordenada.

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