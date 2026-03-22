Candidatos en La Paz emiten su voto y piden participación ciudadana

En el desarrollo de la jornada electoral en La Paz, los candidatos a la Alcaldía comenzaron a emitir su voto y recorrer distintos recintos, en medio de llamados a la participación y la tranquilidad.

Uno de los primeros en votar fue César Dockweiler, quien acudió a la unidad educativa Agustín Aspiazu, en Sopocachi.

“Esperamos que esta jornada se lleve en paz y sea una fiesta democrática que fortalezca la democracia”, manifestó tras sufragar.

Por su parte, Javier Iturralde emitió su voto en la zona Sur y luego acompañó a su esposa a su recinto electoral.

“La jornada ha estado tranquila hasta ahora, pero falta todo el día para que todo esté realmente en calma”, señaló, al indicar que recorrerá distintos macrodistritos.

Participación de candidatos

Los postulantes Jhonny Plata y Carlos Palenque también participaron de la votación durante la mañana, en una jornada clave para la elección de la nueva autoridad municipal.

Los candidatos coincidieron en la importancia de una participación masiva y el respeto a los resultados, en una elección que se define por mayoría simple.

La jornada electoral se extenderá hasta las 16:00, mientras los postulantes prevén hacer seguimiento al cómputo desde sus casas de campaña.

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