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Al menos 12 personas arrestadas y vehículos retenidos en El Alto durante la jornada electoral

La Policía reporta media jornada sin incidentes graves y controles por incumplir el Auto de Buen Gobierno.

Red Uno de Bolivia

22/03/2026 13:03

Foto: El comandante regional de la Policía de El Alto, Carlos Valencia.
El Alto

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A media jornada electoral en la ciudad de El Alto, la Policía reportó un desarrollo tranquilo del proceso, aunque con personas arrestadas y vehículos retenidos por incumplir las restricciones vigentes.

El comandante de la Policía Regional, Carlos Valencia, informó que no se registraron incidentes de gravedad en los recintos de votación.

“No hemos tenido mayores incidentes en los asientos electorales”, señaló.

Sin embargo, detalló que 12 personas fueron arrestadas por infringir el Auto de Buen Gobierno, principalmente por circular o consumir bebidas alcohólicas.

Asimismo, 12 vehículos fueron retenidos por no contar con la autorización correspondiente para transitar durante la jornada.

La autoridad también indicó que seis personas fueron aprehendidas en cumplimiento de mandamientos judiciales, en su mayoría por casos vinculados a asistencia familiar.

Respecto a los motorizados retenidos, explicó que serán liberados al día siguiente, una vez que los propietarios cumplan con el pago de la sanción económica establecida.

 

Valencia recordó que continúan vigentes las restricciones durante toda la jornada, incluyendo la prohibición de circulación vehicular sin permiso y el consumo de bebidas alcohólicas.

Más de 2.000 efectivos policiales fueron desplegados en los 14 distritos de El Alto para garantizar el orden y la seguridad en estas elecciones subnacionales, que hasta el momento se desarrollan con normalidad.

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