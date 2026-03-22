Candidato Peña llama a una elección “en libertad” tras emitir su voto

En el marco de la jornada electoral, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, acudió desde tempranas horas a su recinto para emitir su voto, en un día que calificó como decisivo para el país.

“Ha llegado el día más importante de este proceso electoral donde los ciudadanos deciden”, afirmó Peña, resaltando la relevancia de la participación ciudadana en estas elecciones subnacionales.

Durante su intervención, el candidato hizo énfasis en la importancia de ejercer el voto de manera consciente.

“Hoy votamos por el presente, por el futuro y que sea una jornada tranquila donde cada uno pueda ir a depositar su voto en la urna”, señaló.

Asimismo, destacó que, a diferencia de otros procesos, la ciudadanía tiene la oportunidad de elegir libremente.

“Le hemos dicho muy claro a la gente que hay que votar para cambiar y hoy tienen la decisión en sus manos”, concluyó.

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