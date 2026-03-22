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Elecciones se realizan con normalidad en Oruro, continúa vigente el auto de buen gobierno

La Policía informó que existen motorizados retenidos y personas sancionadas, aunque el proceso electoral se desarrolla sin hechos de gravedad.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/03/2026 13:40

Foto: Efectivos policiales realizan monitoreo de calles en cumplimiento del auto de buen gobierno en Oruro. Red Uno.
Oruro

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En el marco de la jornada de las Elecciones Subnacionales 2026, el departamento de Oruro reporta un desarrollo normal del proceso, según el informe preliminar emitido desde el centro de monitoreo instalado en el Comando Departamental de la Policía.

Se informó que hasta horas de la mañana se registraron algunas infracciones al auto de buen gobierno.

“Tenemos 10 motocicletas que han infringido el auto de buen gobierno, están en tránsito. Asimismo, se tiene dos personas arrestadas por incumplir estas disposiciones”, detalló la institución policial.

Además, se reportó la aprehensión de dos personas por otros casos pendientes relacionados con asistencia familiar, en el marco de los operativos desplegados durante la jornada.

Las autoridades señalaron que el control se realiza a través de un sistema de monitoreo que incluye 26 cámaras dentro de recintos electorales y otras 40 en sus alrededores, reforzando la seguridad en los puntos de votación.

 

En el departamento se habilitaron 116 recintos y 1.047 mesas electorales, donde la ciudadanía acude a emitir su voto con normalidad.

El trabajo coordinado entre la Policía y el Tribunal Electoral Departamental (TED) busca garantizar una jornada segura, ordenada y transparente para todos los ciudadanos.

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